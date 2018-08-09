Марку Сілва: Бернард – швидкий, дуже технічний футболіст

Головний тренер Евертона Марку Сілва прокоментував підписання екс-хавбека Шахтаря Бернарда.

"Бернард – швидкий, дуже технічний футболіст, який може зіграти і зліва, і справа. Він також може зіграти під нападником.

Бернард став гравцем Евертона

У нього є досвід гри в Лізі чемпіонів за Шахтар. Той факт, що він зіграв 14 матчів за збірну Бразилії є ще одним відображенням його якостей", – цитує спеціаліста офіційний сайт "ірисок".

Контракт Бернарда з Евертоном розрахований на 4 роки. Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року і провів у складі "гірників" 5 сезонів. За цей час він тричі виграв чемпіонат України, тричі Кубок України та 4 рази Суперкубок України.

Бернард покинув донецький клуб цього літа в якості вільного агента. Раніше на хавбека претендували Інтер, Мілан та Челсі.