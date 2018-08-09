toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАРІУПОЛЬ - БОРДО ЗОРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Марку Сілва: Бернард – швидкий, дуже технічний футболіст

19:37 103 Читать на русском
Марку Сілва: Бернард – швидкий, дуже технічний футболіст
Марку Сілва / Фото: BBC

Головний тренер Евертона Марку Сілва прокоментував підписання екс-хавбека Шахтаря Бернарда.

"Бернард – швидкий, дуже технічний футболіст, який може зіграти і зліва, і справа. Він також може зіграти під нападником.

Бернард став гравцем Евертона

У нього є досвід гри в Лізі чемпіонів за Шахтар. Той факт, що він зіграв 14 матчів за збірну Бразилії є ще одним відображенням його якостей", – цитує спеціаліста офіційний сайт "ірисок".

Контракт Бернарда з Евертоном розрахований на 4 роки. Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року і провів у складі "гірників" 5 сезонів. За цей час він тричі виграв чемпіонат України, тричі Кубок України та 4 рази Суперкубок України.

Бернард покинув донецький клуб цього літа в якості вільного агента. Раніше на хавбека претендували Інтер, Мілан та Челсі.

Теги
Бернард Бернард Евертон Евертон Англія Марку Сілва Марку Сілва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря виставила на трансфер Ель-Буаззаті та Фопала
    Україна — 17:50524 Зоря виставила на трансфер Ель-Буаззаті та Фопала
19
хв
Яґеллонія
20:20
Гент
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук