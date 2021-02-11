Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио признался, как проходит адаптация после возвращения в холодную Украину с солнечной Турции.

"Погода действительно не лучшая для игры в футбол, но выбирать не приходится. Несмотря на сильный холод, тренировки проходят хорошо. Нас ждет важный и, вне всяких сомнений, сложный матч.

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Мы обязаны быть готовыми, чтобы добиться победы. Понимаем это и стараемся готовиться хорошо, выполнять требования тренеров.

Адаптироваться к зимней погоде после солнечной Турции, где Шахтер провел два подготовительных сбора, непросто. В Турции было тепло, а в Украине нас ждала настоящая зима. Но сами тренировки здесь и там отличаются не сильно. Считаю, у нас все получается", – сказал Антонио в комментарии Shakhtar News.

Напомним, уже в субботу, 13 февраля, "горняки" сыграют свой первый официальный матч в новом году в рамках 14-го тура УПЛ – соперниками команды Каштру станет ковалёвский Колос.

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