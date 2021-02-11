Бразильський півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо зізнався, як проходить адаптація після повернення в холодну Україну з сонячної Туреччини.

"Погода дійсно не найкраща для гри у футбол, але вибирати нам не доводиться. Незважаючи на сильний холод, тренування проходять добре. Нас чекає важливий і, поза всякими сумнівами, складний матч.

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Ми зобов'язані бути готовими, щоб домогтися перемоги. Розуміємо це і намагаємося готуватися добре, виконувати вимоги тренерів.

Адаптуватися до зимової погоди після сонячної Туреччини, де Шахтар провів два підготовчих збори, непросто. У Туреччині було тепло, а в Україні на нас чекала справжня зима. Але самі тренування тут і там відрізняються не сильно. Вважаю, у нас все виходить", – сказав Антоніо у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, вже у суботу, 13 лютого, "гірники" зіграють свій перший офіційний матч у новому році в рамках 14-го туру УПЛ – суперниками команди Каштру стане ковалівський Колос.

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