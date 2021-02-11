Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о готовности стадионов, на которых в 14-м туре должны сыграть гранды украинского футбола.

"В Ковалёвке и Киеве действительно обещают на выходные самую морозную погоду. Но службы стадионов делают все необходимое, чтобы матчи состоялись.

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Поля накрыты, подогрев работает, сверху снег постоянно счищают", – сказал Дикий в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, в субботу, 13 февраля Колос на собственном стадионе будет принимать Шахтер, а Динамо на стадионе им. В. Лобановского встретится с Олимпиком.

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