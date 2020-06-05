Маркос Антонио: Обсуждаем ситуацию в Карпатах

Хавбек Шахтера Маркос Антонио рассказал о подготовке Шахтера к матчу 25-го тура УПЛ против Десны.

"Подготовка к матчу проходит в обычном режиме. Встреча с Десной важна так же, как и любая другая игра чемпионата.

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Физически чувствуем себя очень хорошо, вместе работаем уже более двух недель. Сейчас сосредоточены на анализе соперника. Настраиваемся только на победу, учитывая, что с Десной поединки всегда сложные. Конечно, обсуждаем ситуацию в Карпатах – в это непростое время нужно следить за собой и следовать рекомендациям врачей", – сказал Антонио в комментарии официальному сайту "горняков".

Напомним, поединок Шахтер – Десна состоится 6 июня на НСК Олимпийский. Начало в 17:00.

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