Главный тренер Карпат Мирон Маркевич понимает, что просто выиграть группу А будет мало для выполнения задания на сезон.

"У нас есть проблемы с составом, ведь несколько игроков еще не готовы к возвращению на поле. Поэтому серьезных изменений не будет. Сакив, Пидлепенец и Чех уже работают с мячом, но в заявку на ближайший матч с Подольем, наверное, не попадут. Возможно, это произойдет уже в следующем поединке.

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Мы прекрасно понимаем, что не можем терять очки, тем более в домашних матчах. Следует также следить за группой Б Первой лиги. У Ингульца столько же зачетных баллов, как и у нас. И все же нам прежде всего нужно думать о своей игре", – цитирует Маркевича пресс-служба Карпат.

Напомним, розыгрыш Первой лиги проходит в два этапа. Сначала команды играют два круга в двух группах, после чего формируется чемпионская группа и группа борцов за выживание. Очки после первого этапа не сохраняются, а пересчитываются – в зачет идут только очные результаты команд, попадающих в одну подгруппу – чемпионскую или вылета.

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