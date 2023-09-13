"Зимой "вангую" если не глобальную, то умеренную распродажу. Пихаленок – там клаусула 6 миллионов. Я слышал, что были предложения уровня Бельгии, Нидерландов, Португалии. Кажется, была Легия, но и сильнее чемпионаты. И вроде бы СК Днепр-1 был готов его торговать за 3-4 млн. Поэтому шансы у Пихаленка есть.

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Сваток – было предложение от Лудогорца за миллион. Также были переговоры с Карпатами по Гуцуляку, но не сошлись. У Гуцуляка контракт до 2024-го, но у СК Днепр-1 есть со своей стороны пункт о продлении еще на один год. Односторонний. У Алексея летом был вариант из чемпионата Бельгии, это был Левен. Есть информация о Рубчинском. Им интересовалась Славия, выбившая СК Днепр-1 из ЛЕ", – заявил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, СК Днепр-1 последовательно вылетел из квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК, потому остался вообще без еврокубков. В чемпионате после четырех туров команда идет в зоне переходных матчей. Все это привело к увольнению Александра Кучера и долгим поискам нового тренера, которые вывели на Юрия Максимова.

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