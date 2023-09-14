"У нас є проблеми зі складом, адже кілька гравців ще не готові до повернення на поле. Тому серйозних змін не буде. Саків, Підлепенець і Чех вже працюють з м’ячем, але у заявку на найближчий матч з Поділлям, напевно, не потраплять. Можливо, це станеться вже в наступному поєдинку.

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Ми прекрасно розуміємо, що не можемо втрачати очок, тим паче, в домашніх матчах. Треба також стежити за групою Б Першої ліги. В Інгульця стільки ж залікових балів, як і у нас. Та все ж нам насамперед потрібно думати про свою гру", – цитує Маркевича прес-служба Карпат.

Нагадаємо, розіграш Першої ліги проходить у два етапи. Спочатку команди грають два кола у двох групах, після чого формується чемпіонська група та група борців за виживання. Очки після першого етапу не зберігаються, а перераховуються – в залік ідуть лише очні результати команд, які потрапляють в одну підгрупу – чемпіонську або вильоту.

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