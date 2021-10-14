"Все мы понимаем, в какой ситуации оказались. Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию благодаря тренировочному процессу и ментально-психологической подготовке. Настроение у нас хорошее.

Минай официально назначил нового наставника – он работал в Шахтере и Мариуполе

Сложно давать какие-то прогнозы, потому что наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. Металлист 1925 демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому и будем анализировать и думать, как нам действовать", – сказал Маркевич для ТК Футбол.

После 10-ти туров УПЛ Мариуполь остается на последней строчке турнирной таблицы только с 4-мя очками.

Трагедія Майкона, мандрівник Ліма, камерунський дует: знакові легіонери Маріуполя