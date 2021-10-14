"Всі ми розуміємо, в якій ситуації опинилися. Хлопці і тренерський штаб прикладають багато зусиль, щоб виправити ситуацію завдяки тренувальному процесу і ментально-психологічній підготовці. Настрій у нас хороший.

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Складно давати якісь прогнози, тому що наш суперник дуже хорошого рівня, як я вважаю. Металіст 1925 демонструє комбінаційний футбол і з ними буде складно грати. Ми налаштовуємося по-бойовому і будемо аналізувати і думати, як нам діяти", – сказав Маркевич для ТК Футбол.

Після 10-ти турів УПЛ Маріуполь залишається на останній сходинці турнірної таблиці лише з 4-ма очками.

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