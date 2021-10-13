Северіно Ліма де Моура

Кака та Ліма (праворуч)

Фактично перший іноземець не з країн ближнього зарубіжжя на берегах Азова. Кар'єра бразильця-мандрівника виявилася особливою з огляду на те, що у кожному сезоні він змінював команду. Розпочинав у рідному Фламенго, вже через рік перебрався у литовську Ветру, де також відіграв один сезон. У серпні 2007-го він підписав контракт з Іллічівцем, щоб затриматися в Україні майже на три сезони. Це рекорд тривалості перебування в одній команді для Ліми.

Дебютний сезон для бразильця у першоліговому Іллічівці видався чи не найуспішнішим у кар'єрі. Ліма забив 9 голів, відзначався у кожному третьому матчі і став найкращим бомбардиром команди. В елітному дивізіоні Северіно забивав набагато менше, а у жовтні 2009-го бразилець зіграв останню гру за маріупольців (на фоні розмов про погану фізичну форму та запізнення на тренувальні збори). Після цього він продовжив свою "річну" серію: грецький Етнікос, польський Гурнік, латвійська Даугава і врешті-решт повернення на Батьківщину. На жаль, Ліма фактично у 26 закінчив активні виступи через серйозну травму стегна. Зараз бразилець заснував компанію Lima Soccer, мета якої – пошук юних талантів у Бразилії.

Parimatch – драйвер розвитку українського спорту. В портфелі партнерських проектів бренду – вісім клубів представників УПЛ (Шахтар, Десна, Маріуполь, Львів, Верес, Чорноморець, Металіст 1925, Дніпро-1), Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.



Parimatch є лауреатом великої кількості світових і всеукраїнських премій: "SBC awards", "Effie Awards", "Людина Року" та інших. Бренд активно розвиває соціальні проекти в рамках діяльності фонду Parimatch Foundation.

Майкон

Один із переліку діамантів, які вдалося відшукати Віталію Кварцяному з-поміж десятків легіонерів, які проходили випробування на міцність у Луцьку. Майкон приїхав у Волинь разом з двома земляками: Ігорем та Густаво. Їхнє запрошення в Україну стало реальним завдяки допомозі дипломатів, з якими тісно спілкувався Кварцяний. Ще до переїзду у Маріуполь Майкон провів невеликий період часу у Стяуа, Шахтарі та Зорі. Однак ніде він не демонстрував того рівня, що у Волині (у сезоні 2011/2012 він поділив звання найкращого бомбардира УПЛ разом із Євгеном Селезньовим).

На початку осені 2013-го Іллічівець орендував талановитого бразильця у Шахтаря. У дебютному поєдинку проти добре знайомої Зорі новачок маріупольскої команди забив і приніс перемогу 1:0 своїй новій команді. До кінця сезону Майкон провів ще 9 матчів і відзначився 2 голами. Останній гол Металісту він забив, як виявилося у своїй останній офіційній грі у житті. 8 лютого 2014-го Майкон загинув у ДТП у Донецьку.

Ерік Камдем-Камдем

Взимку 2008-го до розташування маріупольців приєднався камерунець Ерік Камдем-Камдем, перший африканець в історії клубу. Його можна було впізнати завдяки особливій манері гри, кремезній статурі або ж особливих напульсниках у кольорах камерунського прапора на зап'ястях. У 2006-му Ерік підписав контракт з Анжі, згодом були мінське Динамо та Гомель. Іллічівець виявився останньою командою у житті Камдем-Камдема.

Спершу камерунець допоміг маріупольцям здобути путівку у Прем'єр-лігу, а згодом відіграв сезон в елітному дивізіоні. 8 серпня 2009 року під час відпустки на Батьківщині Ерік розбився у ДТП разом зі своєю нареченою. Йому було лише 26.

Джойскім Дава

Ще один етнічний камерунець, який, щоправда, народився у Франції. 194-сантиметровий оборонець пройшов хорошу школу у Ніцці, Ренні та Монако, а згодом перебрався у португальський Жил Вісенте. На початку 2018-го Джойскім поповнив лави Маріуполя. Важливо додати, що у період виступів в Україні футболіст періодично отримував виклики у національну збірну Камеруну, а наставник "левів" Кларенс Зеєдорф навіть випускав Джойскіма на Кубку африканських націй.

На берегах Азова Дава відіграв 38 матчів і затримався аж до початку сезону 2020/2021, коли підписав контракт з латвійською Валмієрою. Зараз захисник грає у румунському Ботошані.

Бесір Демірі

Ще один збірник у Маріуполі. На початку 2018-го команда Олександра Бабича підсилилася гравцем національної збірної Македонії. До переїзду в Україну Демірі виступав лише на Батьківщині: за Шкупі, Шкендію та Вардар (де вигравав кубок та чемпіонат країни). У складі маріупольців Бесір нерідко був єдиним легіонером у стартовому складі.

Під час українського етапу кар'єри Демірі змінив громадянство і навіть був викликаний наставником збірної Албанії Крістіаном Пануччі у головну команду країни. Загалом в УПЛ Бесір відіграв 33 поєдинки, а влітку 2019-го став гравцем словацької Жиліни. Зараз Демірі грає за Динамо з Тирани.

***

У різні часи в Маріуполі виступали футболісти, імена яких знають лише пристрасні футбольні вболівальники. Наприклад, це стосується словенця Дарко Бойовіча, в активі якого 8 хвилин за Іллічівець у 2009-му. Або ж Рожеріо Корреа, який відіграв менше 30 хвилин у 2008-му. Не вразив і його співвітчизник Ерікс, в активі якого 6 хвилин у 2017-му. Лише 8 ігор за маріупольців провів сенегалець Роже Гоміс. Екс-гравець сенегальської "молодіжки" по половині своїх матчів відіграв у Першій та Прем'єр-лігах. Донедавна Гоміс виступав у чемпіонаті Тунісу.

Набагато помітніший слід в історії маріупольської команди залишили литовці (особливо кремезний оборонець Мантас Самусіовас), білоруси (Кашевський, Кірільчік та Беганський) і грузини (зокрема, Окріашвілі та Таргамадзе). У поточному сезоні до Маріуполя приєдналися хорват Петар Босанчич та гравець національної збірної Македонії Стефан Спіровскі.