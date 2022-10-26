Відомий український тренер Мирон Маркевич, який вже тривалий час перебуває у творчій відпустці, розповів про плани на майбутнє.

– Повернутись до роботи тренером у вас немає бажання?

– Просто піти попрацювати – це мені не потрібне. Якби якийсь амбітний проект, тоді можна. Адже я люблю, коли є стимул. Коли перед командою ставляться серйозні завдання. В Україні зараз точно нічого серйозного не буде. Інші турботи у всіх. Футбол десь на п'ятому плані. Головне зараз – вистояти, виграти війну.

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– Цього року всі шукають заміну Луческу в Динамо. Як один із кандидатів називається і ваше ім'я. Як ви на це дивитеся?

– У мене такі стосунки із Суркісами, що цей варіант нереальний.

– А відроджений Металіст вам роботу не пропонував?

– Зараз – ні. Спочатку була домовленість із Красніковим, що якщо команда вийде в УПЛ, можливо, я очолю її. Але коли в Металісті Кучер почав непогано працювати, який сенс мені було йти туди? Тому все якось зійшло нанівець, – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, 71-річний фахівець не тренує з 2016-го. Останнім його клубом був Дніпро. Перед тим Мирон Богданович працював у Металісті, збірній України, Карпатах, Кривбасі та низці інших клубів. Найвище досягнення – фінал Ліги Європи 2014/15 з Дніпром (поразка від Севільї 2:3).

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