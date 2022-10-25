– Виктор Вацко заявил, что Луческу мог бы уйти из Динамо, но в его контракте прописана компенсация за разрыв соглашения. Это правда?

– В контракте Луческу не прописаны никакие отступные, если я его увольняю или он идет сам. У нас контракт выстроен на джентльменских началах. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем.

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Поверьте мне, если Луческу уйдет из Динамо, то только победителем. Он делает все правильно. Не нужно вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе. Заявление Вацко – это высосанная из пальца ложь. Я бы ему порекомендовал не заниматься такими дешевыми вещами. Он отлично знает мой телефон и, когда нужно, может меня набрать.

– Также многие говорят, что преемником Луческу станет Игорь Костюк.

– Это неправда. Луческу будет работать с Динамо столько, сколько сможет или если скажет, что этой команде он больше ничего дать не сможет. Нужен небольшой перерыв, и Луческу вернет команду на прежний уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине есть считанные тренеры, которые могут работать как Луческу, – заявил Суркис в интервью FanDay.

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