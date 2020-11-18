"Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы – даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить, что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми.

Швейцария не видит возможности провести матч с Украиной в 2021-м

Слова директора сборной Швейцарии? Все мы понимаем, почему он так говорит. Сборной Швейцарии нужны три очка. Они бы не переиграли нашу сборную даже в ослабленном составе. Было бы подобное, если бы на месте Украины были Испания или Германия? Даже разговоров не было бы. Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы.

Игроки переносят коронавирус без симптомов? Большинство людей, особенно молодежь, этого не чувствуют. Показал тест результат и все. Этим можно крутить, как угодно. Вопрос еще и в том, где эти тесты делали. Но что поделаешь, такой сложный и непонятный период переживаем", – поделился Маркевич в интервью1927.kiev.ua.

Напомним, матч Швейцария – Украина была отменена из-за массового заражения COVID-19 в составе украинской команды. Судьбу матча должен решить УЕФА.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко