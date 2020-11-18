"Мы разочарованы, это обидно. Но мы понимаем, потому что речь идет о здоровье игроков. Вся команда была готова к матчу. Мы бы предпочли все решить на поле и по спортивному принципу. Теперь все будет решаться на другом уровне.

Легионеры покидают расположение сборной Украины в Швейцарии, – СМИ

Мы всегда уважали протокол УЕФА. Реализовали его, приложив все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого. Я не видел, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Возможно я ошибаюсь.

Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, возможно, что-то пропускаю. Надеюсь, на решения понадобится несколько дней", – цитирует менеджера 20min.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко