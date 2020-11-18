"Це якийсь безлад. Команда готувалася і була готова грати. Те, що придумали швейцарці – навіть не знаю, як могло таке статися. Вони можуть зараз говорити, що завгодно. Якщо вам потрібні три пункти і прописка в елітному дивізіоні Ліги націй, то вийдіть на поле і покажіть, що ви сильніші, а не вирішуйте питання такими підкилимними іграми.

Швейцарія не бачить можливості провести матч з Україною у 2021-му

Слова директора збірної Швейцарії? Всі ми розуміємо, чому він так говорить. Збірній Швейцарії потрібні три очки. Вони б не переграли нашу збірну навіть в ослабленому складі. Чи було б подібне, якби на місці України були Іспанія чи Німеччина? Навіть розмов не було би. Вийшли б і грали, як грали до цього. Зрозуміло, що з іспанцями і німцями вони себе так не повели б.

Гравці переносять коронавірус без симптомів? Більшість людей, особливо молоді, того не відчувають. Показав тест результат і все. Цим можна крутити, як завгодно. Питання ще й в тому, де ці тести робили. Але що ж зробиш, такий складний і незрозумілий період переживаємо", – поділився Маркевич в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч Швейцарія – Україна було скасовано через масове зараження на COVID-19 у складі української команди. Долю матчу має вирішити УЄФА.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка