"Матч официально отменил УЕФА. 18 ноября он тоже не состоится. Наша позиция всегда была четкой: мы хотели провести эту встречу. Понимаем трудности, с которыми столкнулась сборная Украины.

Сборная Украины возвращается из Швейцарии домой

Мы были готовы пойти навстречу и дать им довызвать новых футболистов 18 ноября, но, видимо, это не было возможным для них. Сейчас есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Или же путем жеребьевки решат исход матча – победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

Если будут рассматривать первый вариант, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виновных – жеребьевка. Тут у нас лишь один шанс из трех, чтобы остаться в дивизионе А. Но решаем не мы.

Можно ли провести матч в 2021-м? Мы рассматривали этот вариант. Мы всегда хотели сыграть этот матч, чтобы все было справедливо. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже очень занят матчами отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро-2020. Окна на международные матчи заполнены", – цитирует Блана TdG.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко