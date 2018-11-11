toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВОРСКЛА - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ МИЛАН - ЮВЕНТУС

Маркевич с ветеранами сборной победил легенд Днепра в матче в честь 100-летия клуба

17:00 41 Читати українською
Маркевич с ветеранами сборной победил легенд Днепра в матче в честь 100-летия клуба
Маркевич с ветеранами сборной победил легенд Днепра в матче в честь 100-летия клуба / Фото: Укринформ

На Днепр-Арене состоялось празднование 100-летия Днепра, ветераны клуба сыграли матч с ветеранами сборной Украины.

На Днепр-Арене встретились команда звезд сборной Украины и команда ветеранов Днепра. Матч, посвященный 100-летию Днепра, завершился победой ветеранов сборной Украины со счетом 3:2.

Динамо – Мариуполь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В матче сыграли Олег Протасов, Олег Таран, Геннадий Литовченко, Алексей Чередник, Евгений Яровенко, Сергей Пучков, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Вадим Евтушенко, Мирон Маркевич, Валерий Городов, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Николай Медин, Владимир Езерский, Богдан Шершун и другие.

Теги
Видеоновости Сборная ветеранов Украины Днепр-Арена Днепр Днепр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Манчестер Сити
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук