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Динамо – Маріуполь: дивитись онлайн трансляцію матчу УПЛ

16:55 2269 Читать на русском
Динамо – Маріуполь: дивитись онлайн трансляцію матчу УПЛ
Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11.11.2018 – УПЛ 2018/19

Динамо приймає Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19. Відеотрансляцію поєдинку дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Маріуполь стартував о 17:00. Кияни повинні перемагати, адже напередодні їх у турнірній таблиці на одне очко обійшла Олександрія. Відзначимо, що в основі господарів порівняно з четверговим матчем Хацкевич робить лише дві зміни: Морозюк замість вилученого у грі з Шахтарем Кендзьори, а Шепелєв повертається, міняючи Че Че. У стартовий склад повертається Кадар, який відбув дискваліфікацію в УПЛ. Відтак Миколенко знову виходить на лівому фланзі.

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Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков (к), Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андрієвський, Дуелунд, Супряга, Че Че

Маріуполь: Гальчук – Тищенко (к), Чоботенко, Биков, Кірюханцев – Федорчук, Ігнатенко – Піхальонок, Зубков, Вакула – Борячук

Запасні: Худжамов, Дава, Демірі, Мішньов, Полегенько, Чурко, Яворський

Дивіться відео онлайн трансляції Динамо – Маріуполь:

Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

Динамо

live 45'
1 : 0
Маріуполь
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