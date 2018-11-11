Динамо – Маріуполь: дивитись онлайн трансляцію матчу УПЛ

Динамо приймає Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19. Відеотрансляцію поєдинку дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Матч Динамо – Маріуполь стартував о 17:00. Кияни повинні перемагати, адже напередодні їх у турнірній таблиці на одне очко обійшла Олександрія. Відзначимо, що в основі господарів порівняно з четверговим матчем Хацкевич робить лише дві зміни: Морозюк замість вилученого у грі з Шахтарем Кендзьори, а Шепелєв повертається, міняючи Че Че. У стартовий склад повертається Кадар, який відбув дискваліфікацію в УПЛ. Відтак Миколенко знову виходить на лівому фланзі.