toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ МІЛАН - ЮВЕНТУС

Маркевич з ветеранами збірної переміг легенд Дніпра у матчі на честь 100-річчя клубу

16:57 438 Читать на русском
Маркевич з ветеранами збірної переміг легенд Дніпра у матчі на честь 100-річчя клубу
Маркевич з ветеранами збірної переміг легенд Дніпра у матчі на честь 100-річчя клубу / фото: Укрінформ

На Дніпро-Арені відбулося святкування 100-річчя Дніпра, ветерани клубу зіграли матч з ветеранами збірної України.

На Дніпро-Арені зустрілися команда зірок збірної України і команда ветеранів Дніпра. Матч, присвячений 100-річчю Дніпра, завершився перемогою ветеранів збірної України з рахунком 3:2.

Динамо – Маріуполь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У матчі зіграли Олег Протасов, Олег Таран, Геннадій Литовченко, Олексій Чередник, Євген Яровенко, Сергій Пучков, Олексій Михайличенко, Олександр Заваров, Анатолій Дем'яненко, Володимир Безсонов, Вадим Євтушенко, Мирон Маркевич, Валерій Городов, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Микола Медін, Володимир Єзерський, Богдан Шершун та інші.

Теги
Відеоновини Збірна ветеранів України Дніпро-Арена Дніпро Дніпро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Манчестер Сіті
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук