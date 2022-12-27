Именитый украинский тренер Мирон Маркевич все еще находится в кругу претендентов на должность наставника сборной Украины.

"Если бы сейчас предложили возглавить сборную Украины? Надо думать над таким вопросом. Год назад такое предложение было актуальным для меня. Я был готов и, честно говоря, мне очень хотелось. Но не вышло.

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Планирую ли возвращаться к тренерской работе? Я нормально чувствую себя и рассматриваю варианты, но не идти – тренировать. Хочется поработать с хорошими футболистами, чтобы была перспектива. Так просто не интересно", – поделился Маркевич в комментарии Fanday.

Напомним, что 31 декабря истекает контракт Александра Петракова с национальной сборной Украины. На должность претендует Сергей Ребров, возглавляемый Аль-Айном.

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