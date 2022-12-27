Іменитий український тренер Мирон Маркевич все ще перебуває в колі претендентів на посаду наставника збірної України.

"Якби зараз запропонували очолити збірну України? Потрібно думати над таким питанням. Рік тому така пропозиція була актуальною для мене. Я був готовий і, щиро кажучи, мені дуже хотілося. Але не вийшло.

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Чи планую повертатись до тренерської роботи? Я нормально почуваюся і розглядаю варіанти, але не аби йти – тренувати. Хочеться попрацювати з добрими футболістами, щоб була перспектива. Так просто не цікаво", – поділився Маркевич в коментарі Fanday.

Нагадаємо, що 31 грудня завершується контракт Олександра Петракова з національною збірною України. На посаду претендує Сергій Ребров, який очолює Аль-Айн.

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