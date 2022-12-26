"Сборная Украины в следующий раз соберется с новым тренерским штабом. Это уже очевидно. Если до марта Сергей Ребров уволится с должности в Аль-Айне (есть варианты), то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Он до мелочей уже проговорил свой контракт с УАФ. Если в Эмиратах придется задержаться до июня, сбор проведет его тренерский штаб.

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Это означает, что миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает с каждым днем, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании Исполкома на прошлой неделе. Хотя в то же время в молодежных командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка.

Возвращаться на молодежный уровень пока наставнику нашей сборной не хочется. Он планирует остаться во взрослом футболе и ждет достойных предложений. Александр Васильевич – спасибо! За безумие наших эмоций. И что надеждами сыграть на Мундиале мы жили до последнего", – написал Бурбас в Telegram.

Добавим, что ближайший сбор украинской команды запланирован на март. 26 числа "сине-желтые" начнут отбор Евро-2024 гостевым матчем против Англии.

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