"Первый тайм был хороший, а во второй половине встречи мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче, где у нас тоже было полное преимущество. На ошибках надо учиться и хорошо, что футболисты научились, что надо такие матчи доводить до победного завершения. Конечно. , что еще есть над чем работать, но мы стараемся двигаться вперед.Мы, в принципе, это и делаем.Возможно, не так быстро, как бы всем хотелось.Однако это процесс не одного дня.

"Нас просто уничтожили": эмоциональный спич коуча Агробизнеса после разгрома от Карпат в Первой лиге

Агробизнес – это непростая команда, которая мало кому проигрывает. Просто у нас сегодня было хорошее настроение. Мы хорошо сыграли и не дали шансов сопернику.

У нас должен был быть такой матч, как с Эпицентром. Я ждал, когда это произойдет. В этом матче было все против нас. В субботу была тревога, мы должны оставаться еще на день и играть в воскресенье. Однако мы живем в это время. Мы проиграли и поняли, что так нельзя. Я думаю, что игроки поняли, что нельзя играть так, как это было во втором тайме с Эпицентром. Иногда поражение лучше, чем победа. Самое главное – сделать выводы из поражения и не повторять ошибки. Тарас Сакив в прошлом туре ошибся, а сегодня был одним из лучших на поле. Я рад, что футболисты сегодня проявили характер и достаточно уверенно сыграли", – сказал Маркевич в коментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, после 16 сыгранных матчей Карпаты возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 39 турнирных пунктов.

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