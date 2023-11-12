В матче 16-го тура второго по силе дивизиона Агробизнес на выезде уступил Карпатам (0:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига, 16-й тур

Группа А

Карпаты – Агробизнес – 3:0

Голы: Невеш, 17, Бабогло, 36, Чачуа, 74

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В центральной игре тура Карпаты на своем поле принимали Агробизнес. Подопечные Александра Чижевского в последних матчах набрали хороший ход, не зная вкуса поражений в 7-ми поединках подряд. В свою очередь "львы" в предыдущем туре проиграли впервые в сезоне (Эпицентру), поэтому были настроены по-боевому.

Первый полуопасный момент возник на 12-й минуте, когда Чачуа навешивал во вратарскую со стандарта – Попович был первым. Впоследствии Амбросий закручивал в дальний угол, но мяч прошел мимо стойки. Карпаты старались и в середине тайма их потуги увенчались успехом: Игор Невеш пяткой эффектно замкнул сферу в сетку после прострела от Рябова с правого фланга.

Гости впоследствии имели шанс после навеса со стандарта – Мячин был первым на замыкании, но головой пробил рядом со штангой. Сакив со штрафного закручивал в ворота Агробизнеса, однако попал прямо в голкипера. В конце тайма Бабогло забил свой первый гол в "зелено-белой" футболке, замкнув уже в падении мяч ногой после навеса с углового – 2:0.

На экваторе второй сорокапятиминутки Костенко упустил отличный шанс добить соперника: получив пас в центре штрафной, он долго перекладывал мяч с ноги на ногу (хотя находился без опеки) и, наконец, дождался защитников, которые выбили сферу. Вскоре за партнера реабилитировался Чачуа, который из района одиннадцатиметровой отметки замкнул прострел от Костенко, установив окончательный счет в матче (Агробизнес, в общем, не нанес в створ "львов" ни одного удара).

Победа принесла Карпатам 39 очков и зацементировала на вершине группы А Первой лиги, Агробизнес с 26-ю пунктами опустился на четвертую строчку.

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