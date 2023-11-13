Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский не сдержал эмоций после разгромного поражения от львовских Карпат в матче 16-го тура Первой лиги.

"Извиняюсь перед болельщиками за сегодняшнюю игру, провалили ее полностью. Вину полностью беру на себя! Бездарно сыграли, отдаю должное Карпатам, что не дали нам ничего сделать. Карпаты просто уничтожили нас на футбольном поле, но из-за таких игр мы должны становиться сильнее, анализируя их", – написал наставник на своей странице в Facebook.

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Напомним, Карпаты убедительно победили Агробизнес в матче 16-го тура Первой лиги, забив три "сухих" мяча в ворота Андрея Поповича.

Агробизнес сейчас занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных пунктов. Карпаты возглавляют турнирную таблицу, набрав 39 баллов.

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