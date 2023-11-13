"Перший тайм був хороший, а у другій половині зустрічі ми не припустилися помилок, як у попередньому матчі, де в нас теж була повна перевага. На помилках треба вчитися і добре, що футболісти навчилися, що треба такі матчі доводити до переможного завершення. Звичайно, що ще є над чим працювати, але ми стараємось рухатися вперед. Ми, в принципі, це і робимо. Можливо, не так швидко, як усім хотілося б. Однак це процес не одного дня.

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Агробізнес – це непроста команда, яка мало кому програє. Просто у нас сьогодні був хороший настрій. Ми добре зіграли та не дали шансів супернику.

У нас мав був бути такий матч, як з Епіцентром. Я чекав, коли це станеться. У тому матчі було все проти нас. У суботу була тривога, ми мали лишатися ще на день і грати у неділю. Однак ми живемо у такий час. Ми програли та зрозуміли, що так не можна. Я думаю, що гравці усвідомили, що не можна грати так, як це було у другому таймі з Епіцентром. Деколи поразка краще, ніж перемога. Найголовніше – зробити висновки з поразки та не повторювати помилок. Тарас Саків у минулому турі помилився, а сьогодні був одним з найкращих на полі. Я радий, що футболісти сьогодні проявили характер і досить впевнено зіграли", – цитує Маркевича офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 16 зіграних матчів Карпати очолюють турнірну таблицю Першої ліги, маючи в своєму активі 39 турнірних пунктів.

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