Маркевич раскрыл план Карпат после сорванных заграничных сборов – пришлось искать альтернативу в Украине
Главный тренер Карпат Мирон Маркевич пытается сохранить боевое настроение, несмотря на сорванный план подготовки.
"Ребята много работают, искусственное поле на стадионе "Школяр" позволяет нам качественно тренироваться. Также занимаемся на базе в Бартатове. Больше внимания уделяем физическим кондициям, выполняем беговую работу, работаем с мячом и тренируемся в тренажерном зале. В целом все футболисты находятся в строю. Только Тимофей Сухарь имеет небольшое повреждение, но уже через несколько дней он вернется в общую группу.
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Сейчас идет подготовка к основной части тренировочных сборов. Девятого февраля мы отправляемся на Закарпатье и будем готовиться в два этапа. Двенадцать дней будет идти первый сбор, потом мы возвращаемся на три дня во Львов. Позже едем на еще один 12-дневный сбор в Закарпатье.
Недавно я ездил в Норвегию вместе с Владимиром Езерским в составе ветеранской сборной Украины. Норвегию я посетил не в первый раз. Еще в 2010-м, когда возглавлял национальную сборную Украины, мы играли там товарищеский матч. Ездил туда и с Металлистом и Днепром, потому Норвегию хорошо знаю.
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В этот раз мы находились на севере страны. Честно говоря, меня шокировала красота Норвегии и отношение местных жителей к природе и всему, что их окружает. Сам турнир был интересен, мы получили много положительных эмоций. Украину представляли две команды, и в обоих состязаниях мы победили. Однако основной нашей целью был сбор средств на нужды наших воинов. Поэтому мы вернулись домой не с пустыми руками", – цитирует Маркевича пресс-служба Карпат.
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