"Ребята много работают, искусственное поле на стадионе "Школяр" позволяет нам качественно тренироваться. Также занимаемся на базе в Бартатове. Больше внимания уделяем физическим кондициям, выполняем беговую работу, работаем с мячом и тренируемся в тренажерном зале. В целом все футболисты находятся в строю. Только Тимофей Сухарь имеет небольшое повреждение, но уже через несколько дней он вернется в общую группу.

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Сейчас идет подготовка к основной части тренировочных сборов. Девятого февраля мы отправляемся на Закарпатье и будем готовиться в два этапа. Двенадцать дней будет идти первый сбор, потом мы возвращаемся на три дня во Львов. Позже едем на еще один 12-дневный сбор в Закарпатье.

Недавно я ездил в Норвегию вместе с Владимиром Езерским в составе ветеранской сборной Украины. Норвегию я посетил не в первый раз. Еще в 2010-м, когда возглавлял национальную сборную Украины, мы играли там товарищеский матч. Ездил туда и с Металлистом и Днепром, потому Норвегию хорошо знаю.

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В этот раз мы находились на севере страны. Честно говоря, меня шокировала красота Норвегии и отношение местных жителей к природе и всему, что их окружает. Сам турнир был интересен, мы получили много положительных эмоций. Украину представляли две команды, и в обоих состязаниях мы победили. Однако основной нашей целью был сбор средств на нужды наших воинов. Поэтому мы вернулись домой не с пустыми руками", – цитирует Маркевича пресс-служба Карпат.

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