Как сообщалось ранее, Карпаты не получили разрешения на выезд в Испанию, где планировали провести сбор и принять участие в международном турнире. Как следствие, лидеру Первой лиги придется готовиться на родине.

Карпатам окончательно отказали в выезде за границу – СМИ сообщил об отсутствии Маркевича и еще одного тренера

По информации официального сайта "львов", первый этап сборов Карпаты проведут на Закарпатье, где сыграют четыре контрольных поединка. Он стартует 9 февраля и продлится до 21 февраля.

12 февраля "зелено-белые" сыграют с лидером Второй лиги – Звягелем. Через два дня встретятся с представителем УПЛ – Минаем. На 17 февраля запланирован контрольный матч с харьковским Металлистом. Последний поединок на этом этапе состоится 21 февраля против Хуста.

Напомним, Карпаты считаются безоговорочным фаворитом на повышение в классе – на зимнюю паузу "зелено-белые" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. В весенней части львовяне сыграют в Чемпионской группе – первый матч они проведут 23 марта 2024 года против Полтавы.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію