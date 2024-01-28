Сборная Украины среди ветеранов стала победителем международного турнира в Норвегии, сообщает пресс-служба АВФУ.

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Футбольный фестиваль "Кубок ветеранов 2024" проходил 26-27 января в коммуне Лердаль, что на севере от Осло. Главным событием, кроме соревнований 37 мужских и женских ветеранских команд в разных возрастных категориях, стал турнир национальных ветеранских сборных, в котором приняли участие Норвегия, Украина, Финляндия, Грузия и Фарерские острова.

В финале, куда пробились Украина и Грузия, сильнее были "сине-желтые", которые одержали победу со счетом 4:3. Лучшим форвардом турнира был признан Андрей Воробей. К слову, украинцы стали победителями на турнире в Норвегии во второй раз подряд.

Победный состав национальной сборной ветеранов выглядел следующим образом: Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий, Владимир Езерский, Виталий Рева, Андрей Воробей, Вячеслав Шевчук, Евгений Левченко, Вячеслав Свидерский, Тарас Михалик и Олег Шелаев.

Также украинцы в составе команды Агробизнес приняли участие в соревнованиях коллективов 40+, где тоже завоевали первое место. Там соперниками были норвежские команды. Результат – 4 победы и 1 ничья.

Победный состав Агробизнеса: Мирон Маркевич, Олег Собуцкий, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Андрей Донец, Руслан Костышин, Сергей Чиж-старший, Сергей Чиж-младший, Артем Старгородский, Виталий Самойлов, Геннадий Медведев и Максим Сирота.

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* ФК Агробізнес