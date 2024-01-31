"Хлопці багато працюють, штучне поле на стадіоні “Школяр” дозволяє нам якісно тренуватися. Також займаємося на базі у Бартатові. Більше уваги приділяємо фізичним кондиціям, виконуємо бігову роботу, працюємо з м’ячем та тренуємося у тренажерному залі. Загалом усі футболісти перебувають у строю. Лише Тимофій Сухар має невелике ушкодження, але вже через кілька днів він повернеться до загальної групи.

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Зараз триває підготовка до основної частини тренувальних зборів. Дев’ятого лютого ми вирушаємо на Закарпаття та готуватимемося у два етапи. Дванадцять днів триватимуть перші збори, потім ми повертаємося на три дні до Львова. Пізніше їдемо на ще один 12-денний збір на Закарпаття.

Нещодавно я їздив у Норвегію разом із Володимиром Єзерським у складі ветеранської збірної України. Норвегію я відвідав не вперше. Ще 2010-го, коли очолював національну збірну України, ми грали там товариський матч. Їздив туди і з Металістом та Дніпром, тому Норвегію добре знаю.

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Цього разу ми перебували на півночі країни. Чесно кажучи, мене шокувала краса Норвегії та ставлення місцевих мешканців до природи і всього, що їх оточує. Сам турнір був цікавим, ми отримали багато позитивних емоцій. Україну представляли дві команди, і в обидвох змаганнях ми перемогли. Проте основною нашою метою був збір коштів на потреби наших воїнів. Тому ми повернулися додому не з порожніми руками", – цитує Маркевича прес-служба Карпат.

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