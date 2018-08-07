Маркевич про резонансные слова Хацкевича про Шахтер: Хорошо, когда есть украинцы, но у "горняков" такой курс

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал слова главного тренера Динамо Александр Хацкевич, что Шахтер – более бразильская, чем украинская команда.

"Вообще не нужно говорить о том, украинский это или неукраинский клуб – тем более, в наше время. Это все Украина, и за каждый украинский клуб надо переживать. Главное – это то, как клуб выступает, играет на международной арене, как он прославляет Украину. Это основное.

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Хорошо, когда есть украинцы. Конечно, это хорошо. Но в Шахтере такой курс, они играют благодаря бразильским легионерам. Что в том плохого? Главное – чтобы мы хорошо выступали на международной арене, прославляли нашу страну", – сказал Маркевич в эфире телеканала "Футбол 1".



Напомним, недавно главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что Шахтер – не украинская, а больше бразильская команда.