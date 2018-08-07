Маркевич про резонансні слова Хацкевича щодо Шахтаря: Добре, коли є українці, але у "гірників" такий курс

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував слова головного тренера Динамо Олександра Хацкевича, що Шахтар – більше бразильська, ніж українська команда.

"Взагалі не потрібно говорити про те, український це чи неукраїнський клуб – тим більше, в наш час. Це все Україна, і за кожен український клуб треба переживати. Основне – це те, як клуб виступає, грає на міжнародній арені, як він прославляє Україну. Це є основне.

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Добре, коли є українці. Звичайно, це добре. Але у Шахтарі такий курс, вони грають завдяки бразильським легіонерам. Що в тому поганого? Основне – щоб ми добре виступали на міжнародній арені, прославляли нашу державу", – сказав Маркевич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Динамо Олександр Хацкевич заявив, що Шахтар – не українська, а більше бразильська команда.