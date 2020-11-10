"Так было модно и круто. У меня два высших образования – юридическое и маркетологическое. Так и попал – во Львове кто не таможенник, тот около таможенника. Это нормально. Отработал 11 лет. С 2003-го по 2014-й. Там был футбол, своя команда. Возможно, если бы ее не было, я бы так долго и не продержался там. Хотя, еще работая на таможне, я постоянно был в контакте с отцом и помогал ему делать анализ игр.

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Еще дорабатывая на таможне, набрал группу детей 5-6 лет в школе в Винниках (основана Мироном Маркевичем. – прим.). Занимался с ними два с половиной года. Расспрашивал тренеров, с которыми работал, что к чему. Они много помогали мне. Пошел на дипломы С и В. Последний очень много мне дал, хочу поблагодарить центр лицензирования ФФУ. Понемногу втянулся, а параллельно сам развивался с помощью интернета. Много читал, видео смотрел, сам некоторые вещи моделировал – как лучше детей подготовить, как их развивать, чтобы они были смелые и уверенные в себе.

Затем в Днепре отцу помогал – делал некоторый анализ и порой занимался индивидуальным тренировками с футболистами. И вот где-то в этот период, после финала Лиги Европы в 2015 году, как раз уехал в Испанию на стажировку – объездил 10 или 11 клубов, общался со многими хорошими тренерами.

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Считаю, жизнь меня подтолкнула к этому шансу постажироваться и поработать в Испании. В 1999 году мне посчастливилось побывать на финале Лиги чемпионов на Камп Ноу. Мы были где-то пять дней в Барселоне, и я влюбился в этот город. Сказал себе, что обязательно вернусь сюда жить. Невероятная страна. Через несколько месяцев после стажировки мне предложили работу в Вильярреале. Конечно, поверил не сразу. Особенно, когда оказался там и понял – среди тренеров только испанцы. Я был единственным иностранцем.

Потребовалось время, чтобы меня приняли нормально. Стал своим, было приятно. Очень продуктивно мы работали. Особенно последний мой год в Испании, когда я был аналитиком в команде Ю-19. Этот год дал очень много – я серьезно прибавил в тактическом аспекте, анализировал и нашу игру, и игру соперника. Много пользы почерпнул", – сказал Маркевич в интервью Tribuna.com.

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