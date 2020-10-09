Главный тренер азовцев Остап Маркевич верит в успех своей команды в текущем сезоне УПЛ.

"Мы работаем. Оценивать мою работу уместнее будет журналистам, болельщикам.

Остап Маркевич признался, работой каких тренеров восхищается больше всего

Я могу дать только предварительную оценку нашей команде. Наша молодая команда нормально себя проявила в начале сезона. Но это только начало, будем уже смотреть на результат сквозь призму первого круга хотя бы.

Задача у нас озвучена – это выход в еврокубки. Будем стараться эту задачу выполнят", – цитиирует Остапа Маркевича Sport.ua.

Напомним, Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. После пяти туров его команда занимает в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку, имея в своем активе две победы, ничью и два поражения.

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