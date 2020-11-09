"Меня это не смущало. Я об этом не думал. Есть разные условия для работы, всегда есть какие-то нюансы. На данном этапе я благодарен руководству, что доверили мне работу. Не знаю, удавалось кому-то как мне – за полгода работы в Первой лиге дорасти до Премьер-лиги.

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Конечно, я думал над этим предложением. Но если тебе что-то предлагают – иди и работай. Есть нюанс, что с Шахтером не могут играть футболисты, которые принадлежат этому клубу. Такие обстоятельства, надо выходить из них. Хотя в Испании такого нет – арендованные играют. Нет такого количества аренд из одного клуба.

У нас такие правила – их надо соблюдать. Наоборот, в нашей команде теперь семь представителей молодежной сборной Украины. Не знаю, в какой команде еще такая ситуация, кроме Динамо и Шахтера. Это большой ресурс в виде молодых талантливых футболистов. Как от такого можно отказаться? Это очень интересная работа.

Нет, мне не стыдно, что Мариуполь называют фарм-клубом Шахтера. Такие обстоятельства. Хорошо, что вообще есть клубы в Украине. Совсем недавно мы еще думали, чтобы собралось 12 клубов в Премьер-лиге. Рад, что футбол сохранился", – сказал Маркевич в интервью Tribuna.com.

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