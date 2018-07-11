Маркевич: После лозунга "Слава Украине" от Вукоевича и Виды, хорватам просто нельзя не симпатизировать

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич положительно оценил поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после победы над сборной России в рамках ЧМ-2018.

"Ребята молодцы, что так сказали. За такой поступок Огнена и Домагоя можно только поблагодарить. Они длительное время выступали в Украине, в киевском Динамо, сами все видели. Видно, что наше государство осталось у них в сердце. Реакция ФИФА, конечно, удивила, ведь ничего плохого в словах ребят я не увидел. В конце концов, не стал бы обращать на это внимания. Со временем все угомонятся.

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В них и команда симпатичная, показывает хороший футбол. Хорваты играли в нашей группе. Хорошо, что Украина уступила не кому-то из неудачников, а минимум полуфиналисту чемпионата мира. После поступка Виды и Вукоевича хорватам просто нельзя не симпатизировать", – цитирует Маркевича 24 Канал.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.