toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ ДОМАГОЙ ВИДА Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Маркевич: После лозунга "Слава Украине" от Вукоевича и Виды, хорватам просто нельзя не симпатизировать

10:16 45 Читати українською
Маркевич: После лозунга "Слава Украине" от Вукоевича и Виды, хорватам просто нельзя не симпатизировать
Мирон Маркевич / Фото из соцсетей

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич положительно оценил поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после победы над сборной России в рамках ЧМ-2018.

"Ребята молодцы, что так сказали. За такой поступок Огнена и Домагоя можно только поблагодарить. Они длительное время выступали в Украине, в киевском Динамо, сами все видели. Видно, что наше государство осталось у них в сердце. Реакция ФИФА, конечно, удивила, ведь ничего плохого в словах ребят я не увидел. В конце концов, не стал бы обращать на это внимания. Со временем все угомонятся.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

В них и команда симпатичная, показывает хороший футбол. Хорваты играли в нашей группе. Хорошо, что Украина уступила не кому-то из неудачников, а минимум полуфиналисту чемпионата мира. После поступка Виды и Вукоевича хорватам просто нельзя не симпатизировать", – цитирует Маркевича 24 Канал.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Мирон Маркевич Россия - Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Маркиньос Сиприано официально стал игроком Шахтера
    Україна — 10 июль517 Маркиньос Сиприано официально стал игроком Шахтера
9
час
:
58
мин
Хорватия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук