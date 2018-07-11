Маркевич: Після гасла "Слава Україні" від Вукоєвіча і Віди, хорватам просто не можна не симпатизувати

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич позитивно оцінив вчинок Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після перемоги над збірною Росії в рамках ЧС-2018.

"Хлопці молодці, що так сказали. За такий вчинок Огнєнові та Домагою можна лише подякувати. Вони тривалий час виступали в Україні, в київському Динамо, самі все бачили. Видно, що наша держава залишилася в них у серці. Реакція ФІФА, звісно, здивувала, адже нічого поганого в словах хлопців я не побачив. Зрештою, не став би звертати на це уваги. З часом усі вгомоняться.

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У них і команда симпатична, показує хороший футбол. Хорвати грали в нашій групі. Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а мінімум півфіналісту чемпіонату світу. Після вчинку ж Віди і Вукоєвіча хорватам просто не можна не симпатизувати", – цитує Маркевича 24 Канал.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.