"Жизнь на этом не закончилась. Нужно это пережить и двигаться дальше. Серьезных претензий к команде нет, но есть некоторые пожелания, особенно к защитникам. Нужно ответственно подходить к моментам, очень уж легко проходят нашу оборону. Но у нас много молодежи, многим игрокам по 17-18 лет. Им нужен и такой опыт.

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Кроме того, много травмированных в центре поля – Чех, Очеретько ... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто сможет вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что на самом деле нужно больше людей.

Чувствую ли давление отставки? Наоборот, я чувствую поддержку. У меня были вопросы к руководству о том, что, возможно, мне что-то нужно изменить в команде, но в ответ получил жесткий отказ. Скажем так", – заявил Маркевич в комментарии каналу "Футбол".

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