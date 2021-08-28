Ингулец разгромил Мариуполь в матче 6 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Хозяева вышли вперед на 22-ой минуте. Кудрик справился с первым ударом, но Шарай удачно сыграл на добивании. Перед перерывом Мишньов упустил хорошую возможность отыграться, попав в штангу.

Ингулец разгромил Мариуполь благодаря дублю Шарая – азовцы проиграли в пятом матче подряд

Второй тайм превратился в погром подопечных Остапа Маркевича. Шарай ударом головой оформил дубль, а нигерийский новичок Ингульца Стефен Гопе поставил точку – 3:0.