"Життя на цьому не закінчилося. Потрібно це пережити і рухатися далі. Серйозних претензій до команди немає, але є деякі побажання, особливо до захисників. Потрібно відповідальніше підходити до моментів, дуже вже легко проходять нашу оборону. Але у нас багато молоді, багатьом гравцям по 17-18 років. Їм потрібен і такий досвід.

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Крім того, багато травмованих в центрі поля – Чех, Очеретько... Нам потрібне в пожежному порядку посилення, і підсилення не молодими гравцями, а тими, хто зможе витягнути цю ситуацію. Я говорив, що потрібно 3-4 гравці, але бачу, що насправді потрібно більше людей.

Чи відчуваю тиск відставки? Навпаки, я відчуваю підтримку. У мене були питання до керівництва про те, що, можливо, мені щось слід змінити в команді, але у відповідь отримав жорстку відмову. Скажімо так", – заявив Маркевич у коментарі каналу "Футбол".

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