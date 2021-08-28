Мариуполь в первых пяти турах не выиграл ни разу, проиграв в четырех последних матчах. Вследствие такого ужасного старта Остап Маркевич оказался на грани отставки, поэтому в выездной встрече против Ингульца азовцам надо было набрать хотя бы какие-то очки. Впрочем, соперник был серьезным – петровцы недавно расписали ничью с Динамо и переиграли Львов

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Хозяева быстро подтвердили статус фаворита пары. Уже на 7-й минуте Шарай ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол (Кудрик парировал), а на 16-й он же, убрав Мампаси на замахе, попал в штангу. В итоге, на 21-й Владислав добился своего, расстреляв ворота Мариуполя после отражённого удара и неудачного выноса Чоботенко. 1:0!

Гости едва не отыгрались за семь минут до перерыва усилиями Мишнёва, которому удалось замкнуть подачу с правого фланга. Дмитрий пробивал в ближний угол, но мяч предательски попал в штангу! Это был один из последних опасных моментов Мариуполя в матче.

Второй же тайм подопечные Остапа Маркевича провалили. Ингулец доминировал, раскатывая атаку за атакой, а на 57-й минуте петровцы удвоили преимущество благодаря навесу Асмелаша на голову Шараю – 2:0! Мариуполь мог возродить интригу через 10 минут вследствие прострела Стасюка, но серия рикошетов после него завершилась попаданием "круглого" в штангу.

Ещё через девять минут все было закончено: свежий Гопе получил проникающую передачу в штрафную и уверенно переиграл Кудрика – 3:0. Ингулец должен был и четвёртый гол забивать, однако дальний удар Коваленко пролетел в сантиметрах от каркаса ворот.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Ингульца. Петровцы празднуют вторую подряд победу, а проигрышная серия азовцев достигла пяти матчей.

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