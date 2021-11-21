"Думаю, мы не заслужили такой результат, хотя не буду претендовать на истину. Можно сказать, что игра была равной. Ворскла имеет в составе опытных исполнителей, которые выжимают максимум из одного момента. Это определяющий фактор.

Подвиги Тилля и фейлы 19-летнего голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь – 5:1

Мне не понравилось, как наша команда вышла на второй тайм. Мне кажется, что это в плоскости нашей неуверенности. Первый тайм был хорошим, хотя мы и пропустили. Потом совсем расклеились, легко давали Ворскле создавать моменты. Странно, но будем разбираться. Счет мог быть и другим, но я же говорю – мастерство... В опросе УПЛ я назвал Тилля лучшим легионером. Вот и все.

Буду ли наказывать Турбаевского за ошибки? У нас наказывают за другое. За отношение к своему делу, и здесь Никите стоит задуматься. Надо немного изменить свое отношение, это уже взрослый футбол уровня УПЛ. Подготовка и работа должны выполняться на соответствующем уровне. Но это молодые, думают, что все будет хорошо. Оно будет хорошо, просто для этого нужно работать.

Конечно, удаление сломало нам игру, хотя и вдесятером можно было что-то сделать. Думаю, арбитр мог обойтись и желтой. Я пока не пересматривал момент. Голы в меньшинстве – это нормально. Я говорю ребятам, что всегда нужно играть до конца и ни в коем случае не включать нейтральную передачу. Никаких провалов, спадов. К сожалению, у нас так бывает – играем-играем, а потом что-то непонятное", – заявил Маркевич в комментарии каналу "Футбол".

Ворскла разбила Мариуполь с 2+2 Тилля и грубыми ляпами голкипера – полтавчане догнали СК Днепр-1 на третьей строчке