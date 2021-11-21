"Гадаю, ми не заслужили такий результат, хоча не буду претендувати на істину. Можна сказати, що гра була рівною. Ворскла має у складі досвідчених виконавців, які витискають максимум з одного момента. Це визначальний фактор.

Подвиги Тілля і фейли 19-річного голкіпера у відеоогляді матчу Ворскла – Маріуполь – 5:1

Мені не сподобалось, як наша команда вийшла на другий тайм. Мені здається, що це в площині нашої невпевненості. Перший тайм був добрим, хоча ми й пропустили. Потім зовсім розклеїлись, легко давали Ворсклі створювати моменти. Дуже дивно, але будемо розбиратись. Рахунок міг бути й іншим, але я ж кажу – майстерність... В опитуванні УПЛ я назвав Тілля найкращим легіонером. От і все.

Чи буду карати Турбаєвського за помилки? У нас карають за інше. За ставлення до своєї справи, і тут Микиті варто задуматись. Треба трішки змінити своє ставлення, це вже дорослий футбол рівня УПЛ. Підготовка і робота має виконуватись на відповідному рівні. Але це молоді, думають, що все буде добре. Воно буде добре, просто для цього треба працювати.

Звичайно, вилучення зламало нам гру, хоча й вдесятьох можна було щось зробити. Думаю, арбітр міг обійтись і жовтою. Я поки не передивлявся момент. Голи у меншості – це нормально. Я кажу хлопцям, що завжди треба грати до кінця і в жодному разі не вмикати нейтральну передачу. Жодних провалів, спадів. На жаль, у нас так буває – граємо-граємо, а потім щось незрозуміле", – заявив Маркевич у коментарі каналу "Футбол".

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