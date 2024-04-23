– Как Вы можете прокомментировать данную информацию о конфликте с шеф-скаутом Карпат?

– Я не знаю, откуда это появляется. Какие-то непонятные вбросы.

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– То есть, Вы отрицаете, что есть определенные разногласия в подходе к формированию команды?

– Да никаких разногласий нет. Просто ищем футболистов, работаем. Он мне предлагает – я смотрю. Подходит? Я ему говорю, что подходит. Дальше он работает. Вот и все. Понятно, что не все мне подходят. Но это работа, от этого никуда не убежишь.

– Существует такое мнение, что Корниенко предлагает молодых талантов, в частности с латиноамериканского рынка. А Вы больше хотите видеть в команде уже готовых и сформированных футболистов?

– Вообще впервые слышу об этом. Я хочу талантливых игроков. Какая разница, сколько им лет... Вот и все. Не все едут – в Украину сейчас трудно затянуть футболистов, – сказал Маркевич в комментарии UA-Football.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что наставник Карпат конфликтует с шеф-скаутом клуба из-за разного видения в подходе к комплектованию команды.

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