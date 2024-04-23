Зимой шеф-скаутом Карпат стал Глеб Корниенко, который много лет работал на Шахтер. Однако специалист не смог сразу принести пользу клубу. Львовяне по его рекомендациям подписали лишь Ариельсона, которого Корниенко ранее рекомендовал в Полесье.

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По информации Sport.ua, причиной отсутствия продуктивности стал конфликт с главным тренером, которого не устраивает видение скаута. Маркевич якобы хочет, чтобы Карпаты подписывали уже сформированных, готовых футболистов из Бразилии, которые сразу будут давать результат. Но Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых еще нужно формировать. Все кандидатуры шеф-скаута клуба были отклонены Мироном Богдановичем.

Стоит заметить, что Глеб Корниенко живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке. За время работы в Шахтере он был причастен ко многим звездным трансферам "горняков" – Манор Соломон, Додо, Тете, Винисиус Тобиас, Маркос Антонио и Фернандо.

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