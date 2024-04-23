Маркевич відреагував на чутки про конфлікт зі шеф-скаутом Карпат: "Не всі мені підходять"
Головний тренер "левів" Мирон Маркевич обурений черговим вкидом журналістів про начебто непорозуміння з Глібом Корнієнком.
– Як Ви можете прокоментувати інформацію про конфлікт з шеф-скаутом Карпат?
– Я не знаю, звідки це з'являється. Якісь незрозумілі вкиди.
Маркевич не порозумівся з новим шеф-скаутом Карпат – тренера не влаштовує стиль роботи Шахтаря
– Тобто, Ви заперечуєте, що є певні розбіжності в підході до формування команди?
– Та ніяких розбіжностей немає. Просто шукаємо футболістів, працюємо. Він мені пропонує – я дивлюсь. Підходить? Я йому говорю, що підходить. Далі він працює. Ось і все. Зрозуміло, що не всі мені підходять. Але то є робота, від цього нікуди не втечеш.
– Існує така думка, що Корнієнко пропонує молодих талантів, зокрема з латиноамериканського ринку. А Ви більше хочете бачити в команді вже готових та сформованих футболістів?
– Взагалі вперше чую про це. Я хочу талановитих гравців. Яка різниця, скільки їм років... Ось і все. Не всі їдуть – в Україну зараз важко затягнути футболістів, – сказав Маркевич у коментарі UA-Football.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що наставник Карпат конфліктує з шеф-скаутом клубу через різне бачення у підході до комплектування команди.
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