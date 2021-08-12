Маркевич отреагировал на информацию о том, что УАФ рассмотрит его кандидатуру на пост наставника сборной
Известный украинский тренер Мирон Маркевич не подтвердил слухи, что его таки могут назначить главным тренером сборной Украины.
"Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было.
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Зачем мне комментировать слухи. Я не в таком возрасте, чтобы комментировать предположения. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Но никакого года (о сроке контракта – прим.). Что такое год?
Решение относительно главного тренера сборной Украины нужно было принять 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой.
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– Вообще ждете предложение возглавить сборную?
– Так что мне ждать. Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался.
– Если назначат не вас, то возвращение в УАФ на административную должность исключаете?
–Да. Я хочу еще поработать тренером", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.
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