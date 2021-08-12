УАФ не исключает вариант с назначением 70-летнего специалиста, утверждает Sport Arena.

Украина сдала позиции в рейтинге ФИФА – не спас даже четвертьфинал Евро-2020

Маркевич может получить обновленное предложение. Ранее тренер не смог договориться об условиях сотрудничества с ассоциацией и покинул должность координатора сборных. Маркевич якобы отказался от контракта по схеме 1+1, а УАФ сосредоточилась на кандидатуре Реброва. Однако, проблемы с назначением экс-коуча Динамо принудили функционеров к поиску альтернатив.

Отметим, что Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины в течение непродолжительного периода в 2010 году, но не работал главным тренером уже 5 лет.

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