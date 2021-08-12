"Безусловно, был бы рад взять на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но сейчас я здесь, выполняю свой контракт.

Назначение Реброва на пост наставника сборной Украины затягивается из-за агентов, – Бурбас

Если клуб примет решение, согласно которому я должен уйти, то, несомненно, я приму предложение о работе главным тренером сборной Украины", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, Сергей Ребров стал первым кандидатом УАФ на должность тренера сборной. Однако, еще 6 июня он подписал контракт с Аль-Айном, в условиях которого нет пункта о возможности покинуть ОАЭ ради национальной команды.

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